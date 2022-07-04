«Задал бы вопросы команде». Оруджев обратил внимание на странный момент в аварии Чжоу

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев, комментируя аварию Джорджа Расселла и Гуаньюя Чжоу на старте Гран-при Великобритании Формулы-1, удивился повреждениям, которые получил при перевороте болид китайского гонщика «Альфа Ромео».
«Удивлён, что когда «Альфа Ромео» Чжоу перевернулась, то верхушка, где находится воздухозаборник двигателя, сломалась, и он действительно скользил на «гало». Без него это был бы шлем. Похожая авария была у Массы в Германии в 2014-м. Тогда не было «гало», но дуга безопасности была в порядке. Машины сконструированы с такой особенностью, что в случае переворота дуга должна остаться целой, чтобы голова пилота точно не касалась асфальта. Если бы я работал в ФИА, то задал бы вопросы команде», — написал Оруджев в колонке для «Чемпионата».
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