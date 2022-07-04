Ферстаппену понравилась его борьба с Миком Шумахером

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о борьбе с гонщиком «Хааса» Миком Шумахером.



«Моя машина была повреждена. Я знал, что Мик очень хочет занять эту седьмую позицию, так что борьба получилась очень интересной. Конечно, мне не нравилось то место, на котором я находился, но всегда можно наслаждаться борьбой с другими пилотами. Думаю, это было очень хорошее сражение.

После гонки я сказал Мику: «Я знал, что ты борешься за очки». Он ответил, что очень хотел занять это седьмое место. Это была хорошая битва. В какой-то момент я подумал, что он должен отступить, иначе мы оба сойдём. К счастью, он оказался достаточно умён, чтобы сделать это», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.



Напомним, по итогам гонки Ферстаппен финишировал седьмым, Мик Шумахер пришёл к финишу на восьмой позиции, впервые в карьере завоевав очки.



Победу в гонке одержал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вторым к финишу пришёл напарник Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес, тройку сильнейших замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.