«Это насколько нужно быть безмозглыми?» Вильнёв раскритиковал протестующих в Сильверстоуне
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Чемпион мира 1997 года Формулы-1 Жак Вильнёв жёстко раскритиковал протестующих, которые пытались сорвать Гран-при Великобритании.
«Я был в шоке, когда увидел кадры с активистами, которые сидят посреди трассы. Это насколько нужно быть безмозглыми? Неужели у них не было понимания, что они подвергают опасности себя и пилотов? Сидеть на трассе, где машины носятся со скоростью 300 км/ч, это вам не по полю голышом бегать. У меня это не укладывается в голове», — написал Вильнёв в своей колонке на Formule1.
Напомним, во время гонки в Сильверстоуне на трассу попыталось выбежать сразу несколько человек. Это произошло немедленно после того, как в начале заезда случилась крупная авария с участием пяти пилотов.
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