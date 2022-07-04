«Это насколько нужно быть безмозглыми?» Вильнёв раскритиковал протестующих в Сильверстоуне

Чемпион мира 1997 года Формулы-1 Жак Вильнёв жёстко раскритиковал протестующих, которые пытались сорвать Гран-при Великобритании.



«Я был в шоке, когда увидел кадры с активистами, которые сидят посреди трассы. Это насколько нужно быть безмозглыми? Неужели у них не было понимания, что они подвергают опасности себя и пилотов? Сидеть на трассе, где машины носятся со скоростью 300 км/ч, это вам не по полю голышом бегать. У меня это не укладывается в голове», — написал Вильнёв в своей колонке на Formule1.



Напомним, во время гонки в Сильверстоуне на трассу попыталось выбежать сразу несколько человек. Это произошло немедленно после того, как в начале заезда случилась крупная авария с участием пяти пилотов.