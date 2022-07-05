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Петров: так и не понял, почему «Феррари» не поменяла разбитое крыло Леклера

Петров: так и не понял, почему «Феррари» не поменяла разбитое крыло Леклера
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Бывший пилот Формулы-1, гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров высказался по поводу решения «Феррари» не менять разбитое крыло Шарля Леклера на Гран-при Великобритании.

«Я так и не понял, почему «Феррари» не поменяла разбитое крыло. Да, Шарль всё равно был невероятно быстр, но надо было хотя бы сразу поменять его местами с Сайнсом.

Со сломанным передним крылом на такой трассе, как Сильверстоун, удержаться за машиной впереди практически нереально. Любая помарка — и ты просто промахиваешься мимо поворотов, ведь переднее крыло как раз помогает тебе нырять в поворот и удержаться в нём.

Учитывая, что крыло было подломано с правой стороны, причём серьёзно, я просто не понимаю, почему команда не произвела замену на пит-стопе. Для меня это большой знак вопроса», — сказал Петров в Telegram-канале «Русские парни из F1».

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