Ферстаппен: отец говорил мне, что я буду водителем автобуса, а не чемпионом мира

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как его отец Йос, бывший гонщик Формулы-1, пытался мотивировать его работать над развитием своих гоночных навыков.

«Мой отец никогда не говорил, что я стану чемпионом. Он говорил мне, что я стану водителем грузовика или автобуса. На всём пути к Формуле-1 я всё ещё недостаточно усердно работал в его глазах, потому что у меня более спокойный характер по сравнению с ним в плане того, как я подхожу к уикенду.

Я выигрывал свои гонки и всё такое, но он сказал, что этого недостаточно для успеха в Формуле 1. Думаю, что это очень хорошо подготовило меня к критике или шуму вокруг меня», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Ранее Ферстаппен сделал фотографию с обломком, который появился на трассе во время Гран-при Великобритании, и из-за которого болид голландского пилота был повреждён.