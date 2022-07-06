Ферстаппен: отец говорил мне, что я буду водителем автобуса, а не чемпионом мира

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как его отец Йос, бывший гонщик Формулы-1, пытался мотивировать его работать над развитием своих гоночных навыков.
«Мой отец никогда не говорил, что я стану чемпионом. Он говорил мне, что я стану водителем грузовика или автобуса. На всём пути к Формуле-1 я всё ещё недостаточно усердно работал в его глазах, потому что у меня более спокойный характер по сравнению с ним в плане того, как я подхожу к уикенду.
Я выигрывал свои гонки и всё такое, но он сказал, что этого недостаточно для успеха в Формуле 1. Думаю, что это очень хорошо подготовило меня к критике или шуму вокруг меня», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
Ранее Ферстаппен сделал фотографию с обломком, который появился на трассе во время Гран-при Великобритании, и из-за которого болид голландского пилота был повреждён.
- 6 июля 2022
-
13:49
-
13:07
-
11:58
-
10:45
-
09:47
-
00:48
- 5 июля 2022
-
23:41
-
23:04
-
23:03
-
22:36
-
22:28
-
21:45
-
20:42
-
20:09
-
18:59
-
18:46
-
17:41
-
16:40
-
15:58
-
15:19
-
14:33
-
14:12
-
14:11
-
13:50
-
13:39
-
12:36
-
12:16
-
11:48
-
11:28
-
10:46
-
10:06
-
09:40
-
01:05
-
00:02
- 4 июля 2022
-
23:56