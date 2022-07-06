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Глок считает, что Феттель может продлить контракт с «Астон Мартин»

Глок считает, что Феттель может продлить контракт с «Астон Мартин»
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Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о перспективах Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин».

«Гонкой, в которой он финишировал в очках с 18-го места, он сделал себе отличный подарок на день рождения. Он заслужил этот результат, потому что провёл очень вдумчивую гонку, у него была хорошая скорость и он хорошо контролировал расход шин.

Это важно для команды, которая видит, что у них есть скорость и что они прибавляют. В дождевых условиях у них всё ещё есть проблемы, это можно было увидеть в квалификации. Им ещё предстоит выяснить их причину. Но я рад за Себа, что он в свой день рождения провёл уверенное воскресенье.

Что до продления его контракта, то нам просто нужно сесть и подождать. Он не торопится, потому что хочет увидеть направление развития команды. Если они будут продолжать прогрессировать, то я верю, что Себастьян может продолжить выступать за «Астон Мартин», — приводит слова Глока Sky Sports.

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