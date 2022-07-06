Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» объяснили стратегию Хэмилтона на Гран-при Великобритании

В «Мерседесе» объяснили стратегию Хэмилтона на Гран-при Великобритании
Комментарии

Главный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин объяснил, почему в команде приняли решение перевести Льюиса Хэмилтона на «софт» перед рестартом Гран-при Великобритании.

«Мы всегда будем использовать «софт» в таких ситуациях, и на это есть две причины. Мягкие шины имеют преимущество в скорости примерно 10 кругов, так что в том спринте, который у нас был после рестарта, всегда будет лучше ехать на мягкой резине. Во-вторых, Льюису было сложно с прогревом шин, так что если бы мы перешли на «медиум», то ситуация была бы сложнее. На тот момент «софт» был правильным выбором», — приводит слова Шовлина GPFans.

Напомним, сразу после пит-стопа Хэмилтон по радио выразил сомнение в верности выбранной стратегии. В итоге Льюис финишировал на третьей позиции, победу в гонке отпраздновал Карлос Сайнс из «Феррари», вторым финишировал Серхио Перес из «Ред Булл». Примечательно, что оба пилота выбрали аналогичную стратегию.

Цунода подставил «Ред Булл», а Расселл лучше б ездил, а не бегал. Оценки за Великобританию Цунода подставил «Ред Булл», а Расселл лучше б ездил, а не бегал. Оценки за Великобританию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022