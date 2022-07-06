В «Мерседесе» объяснили стратегию Хэмилтона на Гран-при Великобритании

Главный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин объяснил, почему в команде приняли решение перевести Льюиса Хэмилтона на «софт» перед рестартом Гран-при Великобритании.
«Мы всегда будем использовать «софт» в таких ситуациях, и на это есть две причины. Мягкие шины имеют преимущество в скорости примерно 10 кругов, так что в том спринте, который у нас был после рестарта, всегда будет лучше ехать на мягкой резине. Во-вторых, Льюису было сложно с прогревом шин, так что если бы мы перешли на «медиум», то ситуация была бы сложнее. На тот момент «софт» был правильным выбором», — приводит слова Шовлина GPFans.
Напомним, сразу после пит-стопа Хэмилтон по радио выразил сомнение в верности выбранной стратегии. В итоге Льюис финишировал на третьей позиции, победу в гонке отпраздновал Карлос Сайнс из «Феррари», вторым финишировал Серхио Перес из «Ред Булл». Примечательно, что оба пилота выбрали аналогичную стратегию.
- 6 июля 2022
-
19:59
-
19:45
-
19:01
-
18:56
-
17:59
-
17:34
-
16:41
-
15:28
-
13:49
-
13:07
-
11:58
-
10:45
-
09:47
-
00:48
- 5 июля 2022
-
23:41
-
23:04
-
23:03
-
22:36
-
22:28
-
21:45
-
20:42
-
20:09
-
18:59
-
18:46
-
17:41
-
16:40
-
15:58
-
15:19
-
14:33
-
14:12
-
14:11
-
13:50
-
13:39
-
12:36
-
12:16