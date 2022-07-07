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Леклер прокомментировал слухи о расколе в «Феррари»

Леклер прокомментировал слухи о расколе в «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер опроверг слухи о расколе в команде.

«Досадно видеть подобные предположения, потому что на самом деле такого в команде не происходит. У нас сплочённая команда, так было всегда. И трудные гонки этого не могут изменить. Если говорить о последнем уикенде, то да, мы везли дубль, а финишировали первым и четвёртым. Да, некоторые люди в команде были расстроены. Но это точно не причина не приходить на командное фото.

Думаю, половина ребят, которые были на фотографии, потом не попали на обратный рейс домой, просто потому что это было сложно сделать. Вообще, мы хотели сделать фото заранее, но Карлоса не было на месте. Поэтому это пришлось отложить. Никто ни на кого не обижен. Да, я был расстроен, ведь я лидировал, а финишировал четвёртым. Но мы все были рады победе Карлоса», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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