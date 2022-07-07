Перес предположил, что начал уступать Ферстаппену из-за развития болида «Ред Булл»

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказал мнение, что последние новинки болида «Ред Булл» подошли ему меньше, чем его голландскому напарнику Максу Ферстаппену.



«Мне не так комфортно [с последними обновлениями], как было в начале сезона, скажем так. Думаю, нам нужно поработать над тем, чтобы понять происходящее и провести здесь более плавный уикенд.



После обновлений машина «уходит» от меня — в том плане, что мне не так комфортно, как было поначалу. Но когда я это говорю, то нужно не забывать, что я провёл с этими новинками только две гонки и что на прошлом Гран-при не очень хорошо себя чувствовал. Так что этот уикенд станет первым, когда я увижу всё по-настоящему», — приводит слова Переса The Race.