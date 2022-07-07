Леклер рассказал, что означал жест Бинотто в его адрес после гонки в Сильверстоуне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил, что именно значил жест Маттиа Бинотто после финиша гонки Гран-при Великобритании.
«Я уже говорил это, и я знаю, что это звучит неубедительно, но на самом деле он злился, потому что я был подавлен. Так что он пытался так приободрить меня. Всем было интересно, почему он показывает палец, но, думаю, что он просто был расстроен, увидев меня в таком подавленном состоянии после гонки.
С другой стороны, он понимает моё разочарование — я лидировал в гонке и финишировал лишь четвёртым», — приводит слова Леклера WTF1.
Напомним, до машины безопасности Леклер лидировал в гонке, но финишировал только четвёртым, поскольку не заехал на пит-стоп за свежими шинами, в отличие от соперников.
Ранее чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон усомнился в словах Шарля про разговор с Маттиа Бинотто.
- 8 июля 2022
-
00:56
- 7 июля 2022
-
23:59
-
22:51
-
21:58
-
20:58
-
20:06
-
19:53
-
19:49
-
18:51
-
17:42
-
16:07
-
16:05
-
15:50
-
15:15
-
14:36
-
13:54
-
12:49
-
12:31
-
12:24
-
12:00
-
11:49
-
11:00
-
10:45
-
10:42
-
10:22
-
09:45
-
01:03
- 6 июля 2022
-
23:58
-
23:48
-
22:52
-
21:59
-
21:55
-
21:00
-
20:56
-
19:59