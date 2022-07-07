Леклер рассказал, что означал жест Бинотто в его адрес после гонки в Сильверстоуне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил, что именно значил жест Маттиа Бинотто после финиша гонки Гран-при Великобритании.



«Я уже говорил это, и я знаю, что это звучит неубедительно, но на самом деле он злился, потому что я был подавлен. Так что он пытался так приободрить меня. Всем было интересно, почему он показывает палец, но, думаю, что он просто был расстроен, увидев меня в таком подавленном состоянии после гонки.



С другой стороны, он понимает моё разочарование — я лидировал в гонке и финишировал лишь четвёртым», — приводит слова Леклера WTF1.

Напомним, до машины безопасности Леклер лидировал в гонке, но финишировал только четвёртым, поскольку не заехал на пит-стоп за свежими шинами, в отличие от соперников.

Ранее чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон усомнился в словах Шарля про разговор с Маттиа Бинотто.