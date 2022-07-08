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Хэмилтон — о словах Хорнера: не обращаю внимания на заявления этого парня

Хэмилтон — о словах Хорнера: не обращаю внимания на заявления этого парня
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Ранее Хорнер выразил мнение, что на Гран-при Великобритании «Мерседес» позволил «Феррари» сорваться с крючка тем, что решил поставить Хэмилтону шины «хард» на 33-м круге.

«В общем-то мне всё равно. Я не обращаю внимания на заявления этого парня. Судя по нашим данным, покрышки не могли дотянуть до конца гонки. Безусловно, в первой части они были быстрее. Сделали ли мы всё правильно? Кто знает. Но я думаю, что у нас была правильная стратегия.

Никто не проехал такой же длинный отрезок на «медиуме», как я. И не знаю, был ли у кого-то отрезок с такой же скоростью в концовке», — цитирует Хэмилтона RaceFans.

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