Хэмилтон — о словах Хорнера: не обращаю внимания на заявления этого парня
Поделиться
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.
Ранее Хорнер выразил мнение, что на Гран-при Великобритании «Мерседес» позволил «Феррари» сорваться с крючка тем, что решил поставить Хэмилтону шины «хард» на 33-м круге.
«В общем-то мне всё равно. Я не обращаю внимания на заявления этого парня. Судя по нашим данным, покрышки не могли дотянуть до конца гонки. Безусловно, в первой части они были быстрее. Сделали ли мы всё правильно? Кто знает. Но я думаю, что у нас была правильная стратегия.
Никто не проехал такой же длинный отрезок на «медиуме», как я. И не знаю, был ли у кого-то отрезок с такой же скоростью в концовке», — цитирует Хэмилтона RaceFans.
Новость по темеХорнер: «Мерседес» позволил «Феррари» сорваться с крючка
Комментарии
- 8 июля 2022
-
10:30
-
10:28
-
09:40
-
09:36
-
00:56
- 7 июля 2022
-
23:59
-
22:51
-
21:58
-
20:58
-
20:06
-
19:53
-
19:49
-
18:51
-
17:42
-
16:07
-
16:05
-
15:50
-
15:15
-
14:36
-
13:54
-
12:49
-
12:31
-
12:24
-
12:00
-
11:49
-
11:00
-
10:45
-
10:42
-
10:22
-
09:45
-
01:03
- 6 июля 2022
-
23:58
-
23:48
-
22:52
-
21:59
Партнерский контент