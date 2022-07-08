Сайнс знает, где потерял время, которого не хватило для поул-позишен
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австрии, в которой он показал третий результат.
«Когда видишь, как ты близок, то возвращаешься к своему последнему кругу и находишь места, где потерял десятую, которая принесла бы тебе поул. Но я уверен, что эти два парня тоже знают, где потеряли [такую десятую].
Позитивная вещь в том, что мы собрали хороший круг в конце третьего сегмента. Было нелегко, потому что шины после красного флага были очень холодными, так что было нелегко доверять машине в первом и третьем поворотах. Мне хотелось выступить чуть лучше, но я согласен и на третье место», — приводит слова Сайнса GPFans.
Напомним, поул по итогам квалификации завоевал лидер чемпионата Макс Ферстаппен.
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