Хорнер отреагировал на претензию Вольфа по поводу гибкости днища

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа по поводу того, что австрийский гоночный коллектив борется с дельфинированием, используя чрезмерно гнущееся днище.



«Полная чепуха! Я думаю, что мы путаем проблемы. Может быть, он говорил о машинах, которые вокруг него. В общем, я понятия не имею. У нас с этим никаких проблем нет», — приводит слова Хорнера GPFans.



Напомним, ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил недоумение по повожу жалоб со стороны «Мерседеса» на соперников по поводу запрета гнущегося днища, высказав мнение, что днище самой немецкой команды прогибается больше всех.

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