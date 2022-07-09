Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Австрии.



«Было здорово видеть на трибунах так много фанатов, которые поддерживали меня, в конце на трассе было очень много оранжевого дыма. Это была неплохая гонка, в начале у нас был хороший темп, а затем мы втроём шли вровень. Так и должно быть в спринтерской гонке — атака на пределе. Ребята из «Феррари» немного поборолись друг с другом, что помогло мне создать отрыв, но после этого мы шли в одном темпе.



Машина работает отлично, нам нужно подправить пару вещей, но в целом мы достаточно конкурентоспособны», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, Ферстаппен финишировал первым, вторым к финишу пришёл Шарль Леклер, а третьим — Карлос Сайнс.