Армстронг выиграл спринт Формулы-2 в Австрии, Випс — пятый

Новозеландский гонщик команды «Хайтек» Маркус Армстронг стал победителем спринтерской гонки восьмого этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Австрии. Второе место по итогам спринта завоевал пилот «АРТ» Тео Пуршер, третьим стал гонщик «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн.



Лидер чемпионата Фелипе Другович по итогам спринта стал четвёртым.



Лучшим из гонщиков «Премы» стал Деннис Хаугер, занявший 10-ю позицию. Джехан Дарувала по итогам спринта стал 11-м.



Бывший гонщик Формулы-1 Роберто Мери по итогам гонки не добрался до финиша и был классифицирован 19-м.



Формула-2. Австрия. Спринт



1. Маркус Армстронг («Хайтек») — 28 кругов.

2. Тео Пуршер («АРТ») +1,0.

3. Джек Дуэн («Виртуози Рейсинг») +2,1.

4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +5,0.

5. Юри Випс («Хайтек») +11,9.

6. Рихард Версхор («Трайдент») +14,8.

7. Логан Сарджент («Карлин») +15,2.

8. Аюму Иваса («ДАМС») +15,8.

9. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +17,5.

10. Деннис Хаугер («Према») +19,3.

11. Джехан Дарувала («Према») +21,6.