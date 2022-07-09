Камазовец Каргинов прокомментировал выход в лидеры «Шёлкового пути»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал победу на третьем этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» и выход на первое место в генеральной классификации гонки.



«Стартовали третьими за Сергеем Вязовичем, накатили его и обогнали. По навигации все чётко. Вязович начал крутиться перед нами, там мы его и нагнали. Держали хороший темп, чувствовали, что едем хорошо, но за 30 км до финиша попали в промоину. Трава была высокой, даже не поняли, в чём дело. Остановились, увидели, что оторван левый амортизатор. Решили ехать дальше без ремонта, но в темпе потеряли. Резать трассу приходилось аккуратно, приходится ограничивать себя в манёврах. Как раз амортизатор и повредили на бездорожье», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».