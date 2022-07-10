Очередной пилот попал в сильную аварию из-за бордюров-«сосисок». Видео

Пилот чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) Энрике Чавес угодил в серьёзную аварию на этапе в итальянской Монце. Португалец не смог в нужной мере сбросить скорость перед поворотом «Роджа» и вылетел за пределы трассы.
Инцидент мог закончиться менее опасно, но «Астон Мартин» Чавеса в боковом скольжении бросило на бордюр-«сосиску», после чего его машина взлетела в воздух и, перевернувшись, проскользила вдоль трассы.
«Мы все были рады видеть, что Энрике смог выбраться из машины после столь драматичной аварии», — говорится в официальном сообщении WEC.
Права на видео принадлежат FIA WEC. Видео доступно на официальном YouTube-канале чемпионата.
Стоит отметить, что подобные бордюры-«сосиски», из-за которых едва не пострадал Чавес, уже неоднократно подвергались критике со стороны экспертов и гонщиков. Например, экс-пилот Ф-1 Александр Вурц заявил следующее: «Изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не говорить публично о таких бордюрах. Почему они вообще до сих пор есть и никто ничего не делает?»
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