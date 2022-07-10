Шарль Леклер прокомментировал победу на Гран-при Австрии
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Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал победу в гонке Гран-при Австрии, которая состоялась сегодня, 10 июля, в Шпильберге.
«Гонка получилась хорошей. Темп был в порядке. В начале у нас выдалась парочка отличных противостояний с Максом, но концовка была тяжёлой. У меня возникли проблемы с педалью газа, она заедала при 20-30 процентах нажатия. К счастью, мы благополучно доехали до финиша.
Я знаю, что двигатель в порядке, просто с педалью что-то не так — она не отпускалась до конца. Нам определённо была нужна эта победа. Последние пять гонок получились невероятно тяжёлыми для команды, но мы наконец-то показали, что наша машина быстра. И мы будем бороться до конца», – сказал Леклер после гонки.
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