Шарль Леклер прокомментировал победу на Гран-при Австрии

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал победу в гонке Гран-при Австрии, которая состоялась сегодня, 10 июля, в Шпильберге.

«Гонка получилась хорошей. Темп был в порядке. В начале у нас выдалась парочка отличных противостояний с Максом, но концовка была тяжёлой. У меня возникли проблемы с педалью газа, она заедала при 20-30 процентах нажатия. К счастью, мы благополучно доехали до финиша.

Я знаю, что двигатель в порядке, просто с педалью что-то не так — она не отпускалась до конца. Нам определённо была нужна эта победа. Последние пять гонок получились невероятно тяжёлыми для команды, но мы наконец-то показали, что наша машина быстра. И мы будем бороться до конца», – сказал Леклер после гонки.