Хорнер: «Феррари» были быстрее на протяжении большей части гонки в Австрии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу Гран-при Австрии.

«Очень важные очки сегодня, и мои поздравления «Феррари», у них была более быстрая машина на протяжении большей части гонки.



Макс вернулся в конце гонки, но с половины первого отрезка наша степень износа шин стала выше, и с этим было трудно бороться. «Феррари» просто казалась более лёгкой на шинах, и очевидно, что у них было преимущество в темпе, а это даёт больше стратегических возможностей. Потеря Чеко, конечно, очень разочаровала.



Сегодня им не повезло с Карлосом, но наш темп в конце гонки радует. У нас по-прежнему самый быстрый круг, но у нас не было того диапазона, который был вчера, и это то, что нам нужно осмыслить», — приводит слова Хорнера Sky Sports.