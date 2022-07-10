В официальной графике Ф-1 перепутали всех гонщиков на подиуме и их команды. Фото

Казусный момент произошёл во время трансляции награждения призёров гонки Гран-при Австрии Формулы-1, которая состоялась сегодня, 10 июля, в Шпильберге.
Победитель заезда, пилот «Феррари» Шарль Леклер стал «Серхио Пересом», который, однако, выиграл гонку не за свою команду.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший вторым, ошибочно был указан как «Карлос Сайнс», а семикратный победитель чемпионата Льюис Хэмилтон стал «Максом Ферстаппеном».
Гран-при Австрии. Гонка
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:24:24.312.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.532.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41.217.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +58.972.
5. Эстебан Окон («Альпин») +1:08.436.
6. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
12. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
15. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг.
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг.
18. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — сошёл
19. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл
20. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл.
- 10 июля 2022
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