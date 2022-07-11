Названа возможная причина высокой деградации шин болида «Ред Булл» в Австрии

Автомобильный журналист Auto Motor und Sport Эндрю Хаупт дал объяснение высокой деградации шин болида RB18 на Гран-при Австрии.

По словам Эндрю Хаупта, RB18 снова набрал вес после недавних модернизаций, проведённых «Ред Булл». По его словам, его вес превышает минимальный примерно на 10 кг.



Он добавил, что «около десяти килограммов – превышение минимального веса», в то время как «Феррари», по слухам, весит около 798 килограммов.

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко также высказался по поводу проблем команды на домашнем Гран-при.

«Это было очень странно. На первых трёх комплектах шин у нас был невероятный износ. Мы не могли этого объяснить. А потом, что самое интересное, на последнем комплекте шин мы снова были быстры.

С машиной всё в порядке, а вот с шинами, в частности с их чрезмерной температурой, надо понять, что мы можем сделать», — приводит слова Марко PlanetF1.