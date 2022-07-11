Роман Тиводар выиграл этап RDS Europe в Казани

Роман Тиводар стал победителем третьего этапа чемпионата RDS EUROPE, проходившего в выходные на трассе KazanRing Canyon. В финале Тиводар оказался лучше Антона Козлова. Третье место по итогам этапа у Бориса Вербицкого.



RDS EUROPE. Третий этап. Казань



Личный зачёт:



1. Роман Тиводар (Nissan Silvia S15, Сочи, TimeUp)

2. Антон Козлов (BMW E30, Ульяновск, BlackDrift )

3. Борис Вербицкий (Nissan GTR R32, Новосибирск, TimeUp).



Командный зачет:



1. TimeUp (Роман Тиводар, Борис Вербицкий, Леонид Шнайдер)

2. BlackDrift (Антон Козлов, Кирилл Жигалов, Андрей Куликов)

3. Московский спорт (Владислав Ерофеев, Денис Сорокопуд, Егор Скрипников).

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