Руководитель «Астон Мартин» отреагировал на уход Себастьяна Феттеля с брифинга пилотов

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о решении пилота Себастьяна Феттеля покинуть брифинг пилотов перед Гран-при Австрии.
«Мы кратко обсудили это. Есть правила, и пилоты должны присутствовать на собрании. С этим уже разобрались, так что всё в порядке. У Себастьяна, конечно, было своё мнение, и он мог его высказать. Психическое состояние Феттеля? Себастьян — профессионал, и его нелегко выбить с трассы. Подобные вещи случаются. Я за него не волнуюсь», — приводит слова Крака PlanetF1.
Напомним, Феттель покинул брифинг без разрешения, что запрещено спортивным кодексом Международной автомобильной федарации. Стюарды Гран-при Австрии после расследования действий Феттеля решили оштрафовать его на € 25 тысяч условно.
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