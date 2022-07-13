Эксперт объяснил, почему команды предпочитают копировать болид «Ред Булл», а не «Феррари»

Эксперт Auto Motor Und Sport Михаэль Шмидт высказался по поводу нового болида «Феррари». Он считает, что другие команды не могут копировать болид команды, потому что не понимают, как он устроен.

«У «Феррари» очень хорошая машина. Меня удивляет то, что все копируют «Ред Булл», но никто не копирует «Феррари». Это просто показывает, что ни одна команда не знает, почему «Феррари» так быстра. В случае с «Ред Булл» команды думают, что они знают.

Ясно одно, на мой взгляд, большая сила F1-75 в том, что она всегда и везде быстра. Она быстра на разных участках, у неё невероятный двигатель, болидом легко управлять. Это придаёт гонщикам уверенности. И F1-75 готов к любой погоде. Холодная или жаркая погода, неважно, какой состав шин, «Феррари» всегда впереди, так или иначе», — сказал Шмидт.