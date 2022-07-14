Команда NASCAR показала атмосферное видео с тестов Даниила Квята

Пресс-служба команды американской серии NASCAR Reaume Brothers Racing опубликовала на своём YouTube-канале видеоролик, посвящённый тестам российского гонщика Даниила Квята за рулём их машины.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале команды Reaume Brothers Racing.

Напомним, Квят впервые в карьере провёл тренировку на овале на машине серии NASCAR. Ожидается, что Даниил выступит на одном из «дорожных» этапов чемпионата NASCAR Cup Series в нынешнем сезоне.



Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.



В марте Квят обратился к спортивным федерациям и МОК из-за ситуации на Украине, призвав не отстранять российских спортсменов от международных стартов.



Позже стало известно, что Квят вместе с Романом Русиновым отказались подписывать документ Международной автомобильной федерации, позволивший бы им выступать с российской лицензией. Гонщики обратились в одну из иностранных федераций с просьбой о выдаче им лицензии для выступления в чемпионатах WEC и ELMS, однако их команда G-Drive Racing всё же пропустит сезон-2022.