Сотников уверенно лидирует в общем зачёте перед финальным этапом ралли «Шёлковый путь»

Лучший результат по итогам девятого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» показал экипаж Дмитрия Сотникова. Он прошёл дистанцию за 3 часа 42 минуты и 36 секунд. Вторым стал экипаж Сергея Куприянова. Третьим был экипаж Эдуарда Николаева. Все представляют «КАМАЗ-мастер».
Отметим, что после преодоления брода на грузовике Николаева забарахлила коробка передач – экипаж был вынужден использовать только четвёртую передачу.
Ралли-марафон «Шёлковый путь». Грузовики. Девятый этап:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:42.36.
2. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +14.06.
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +19.45.
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:02.19.
Ралли-марафон «Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт после девятого этапа:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 26:14.39.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +27:10.27.
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