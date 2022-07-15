Сотников уверенно лидирует в общем зачёте перед финальным этапом ралли «Шёлковый путь»

Лучший результат по итогам девятого этапа ралли-марафона «Шёлковый путь» показал экипаж Дмитрия Сотникова. Он прошёл дистанцию за 3 часа 42 минуты и 36 секунд. Вторым стал экипаж Сергея Куприянова. Третьим был экипаж Эдуарда Николаева. Все представляют «КАМАЗ-мастер».

Отметим, что после преодоления брода на грузовике Николаева забарахлила коробка передач – экипаж был вынужден использовать только четвёртую передачу.



Ралли-марафон «Шёлковый путь». Грузовики. Девятый этап:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:42.36.

2. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +14.06.

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +19.45.

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:02.19.



Ралли-марафон «Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт после девятого этапа:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 26:14.39.

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +27:10.27.