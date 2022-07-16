«На этой гонке всем досталось». Дмитрий Сотников — о победе в «Шёлковом пути»

Пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал уверенную победу, одержанную его экипажем в ралли-марафоне «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков. Преимущество экипажа Сотникова перед экипажем Эдуарда Николаева (также «КАМАЗ-мастер») составило 1 час 16 минут.
«Наша победа – это работа всего экипажа и команды, и она была на высшем уровне. На этой гонке всем досталось – и механикам, и штурману. Я очень доволен. Бывало, что механики трудились до утра. Когда был второй этап, у нас оборвало кардан, мы встали в песке, и я думал: ну, всё, будем уже доезжать. Но в тот момент что-то поменялось, и как-то мы достаточно быстро справились, а потом пошло-пошло. Почувствовали, что можно бороться, и гонка была очень тяжёлой. Нам повезло выиграть «абсолют». Мы очень рады этому», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».
- 16 июля 2022
-
14:14
-
13:58
-
13:04
-
12:45
-
12:42
-
11:44
-
11:21
-
11:08
-
10:36
-
10:22
-
09:56
-
09:26
-
09:15
-
00:47
- 15 июля 2022
-
23:54
-
22:58
-
21:58
-
20:20
-
20:06
-
18:49
-
17:56
-
16:46
-
16:39
-
15:36
-
14:40
-
14:14
-
13:41
-
12:55
-
12:52
-
12:32
-
12:00
-
11:46
-
10:56
-
10:35
-
10:11