«На этой гонке всем досталось». Дмитрий Сотников — о победе в «Шёлковом пути»

Пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал уверенную победу, одержанную его экипажем в ралли-марафоне «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков. Преимущество экипажа Сотникова перед экипажем Эдуарда Николаева (также «КАМАЗ-мастер») составило 1 час 16 минут.

«Наша победа – это работа всего экипажа и команды, и она была на высшем уровне. На этой гонке всем досталось – и механикам, и штурману. Я очень доволен. Бывало, что механики трудились до утра. Когда был второй этап, у нас оборвало кардан, мы встали в песке, и я думал: ну, всё, будем уже доезжать. Но в тот момент что-то поменялось, и как-то мы достаточно быстро справились, а потом пошло-пошло. Почувствовали, что можно бороться, и гонка была очень тяжёлой. Нам повезло выиграть «абсолют». Мы очень рады этому», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».