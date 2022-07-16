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Ламмерс: я шокирован поведением болельщиков, стыдно так себя вести!

Ламмерс: я шокирован поведением болельщиков, стыдно так себя вести!
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Бывший гонщик Формулы-1, главный промоутер Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс осудил болельщиков за поведение на Гран-при Австрии.

«Мы, как и все, осуждаем поведение болельщиков. Интересно, сколько таких людей было на трибунах? Пять? Десять тысяч? Больше? Сложно сказать, но я шокирован. Стыдно так себя вести!

Надеюсь, хорошие болельщики подадут пример плохим. Нельзя так себя вести. Такие люди должны привлекаться к ответственности. В конце концов, нужно контролировать своё поведение, в том числе употребление алкоголя. Я хотел бы призвать этих людей к здравому смыслу. Вы болеете за Ферстаппена, приходите на трибуны ради того, чтобы его поддержать, и должны понимать, что ему может быть стыдно за ваше поведение», — приводит слова Яна Ламмерса GPBlog.

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