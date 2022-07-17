В «Феррари» и «Макларене» почтили память Жюля Бьянки, ушедшего из жизни ровно 7 лет назад

Команда «Макларен», гоночная академия «Феррари», а также гонщик «Скудерии» Карлос Сайнс в своих соцсетях помянули бывшего пилота Формулы-1 Жюля Бьянки, ушедшего из жизни ровно семь лет назад, 17 июля 2015 года, в результате тяжёлых травм, полученных во время Гран-при Японии 2014 года. Жюлю было 25 лет.



«Помним Жюля», — говорится в сообщении «Макларена».



«Всегда в наших сердцах», — написали в гоночной академии «Феррари».



«Всегда с нами», — написал Сайнс.



Напомним, во время Гран-при Японии—2014 Бьянки в сложных погодных условиях неудачно вылетел с трассы, врезавшись на скорости 126 км/ч в работавший в зоне безопасности трактор-эвакуатор. При столкновении Бьянки ударился головой о противовес эвакуатора. Спустя девять месяцев он скончался в одной из клиник Ниццы.

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