Трёхкратный победитель этапов MotoGP Алекс Ринс перейдёт в «ЛЧР Хонда» в 2023 году

Трёхкратный победитель этапов MotoGP испанец Алекс Ринс, выступающий за «Сузуки», сменит команду по окончании нынешнего сезона.
Напомним, после Гран-при Испании, состоявшегося в конце апреля, в «Сузуки» объявили об уходе из чемпионата. С 2023 года Ринс будет выступать за «ЛЧР Хонда».
«Рад сообщить, что Алекс Ринс станет гонщиком «ЛЧР Хонда» в 2023 году. Мы закончили с подписанием контракта и теперь наконец можем объявить об этом. Ринс – опытный гонщик, быстрый гонщик и претендент на подиумы. Его опыт в сочетании со способностью давать точные рекомендации техникам, без сомнений, поможет нам добиться улучшений в техническом плане и позволит бороться за большее число подиумов», – приводит слова главы команды Лучио Чеккинелло издание Autosport.
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