Гасли рассказал, плакат какого легендарного баскетболиста висит у него в комнате пилота

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о легендарном в прошлом игроке НБА Майкле Джордане, с которым он поужинал во время Гран-при Майами. По словам Гасли, плакат Джордана висит у него в комнате пилота.



«Не думаю, что есть что-то, что мне могло бы понравиться больше, чем это. Всё было просто невероятно. В начале года у меня появился новый спонсор, и я как-то сказал ему, что в моей комнате пилота висит огромный плакат с Майклом, на который я смотрю, прежде чем сесть в машину. И вот если бы [ужин с Джорданом] состоялся, я был бы самым счастливым человеком, и вот это действительно произошло. Было невероятно здорово пообщаться с ним. Это были волшебные мгновения», — сказал Гасли на канале The Ringer в YouTube.

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