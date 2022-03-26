Леброн бьёт все рекорды НБА. Но будет ли он круче Джордана?

Рекордам Леброна Джеймса нет конца. Почти каждый его матч превращается в статистический праздник или историческое достижение.

Совсем недавно мы рассказывали об очередных рекордах Леброна Джеймса. Форвард «Лейкерс» уже давно самодостаточен в плане создания информационных поводов, и они не связаны с выступлением команды. Его карьера началась в 2003-м и, кажется, по-прежнему находится если не на пике, то точно далека от ветеранского уровня.

Леброн уже второй в списке самых результативных игроков НБА за всю историю и первый по абсолютному количеству очков, набранных в регулярном чемпионате и плей-офф. Есть все основания полагать, что десятилетиями считавшийся вечным рекорд Абдул-Джаббара падёт именно под напором Короля. Пока, правда, шестой номер «озёрников» гонит мысли о будущем рекорде прочь.

«Я не позволю себе думать об этом. Я всегда просто играл в баскетбол так, как играл на протяжении многих лет, и эти вещи происходили органично. Я просто выходил на паркет и играл в правильный баскетбол. Старался побеждать в каждом матче, играть правильно, играть ради партнёров по команде и тому подобное. Надеюсь побить этот рекорд в какой-то момент карьеры, но не буду слишком много думать о нём, пока этот момент не настанет», – сказал Леброн после того, как обошёл Карла Мэлоуна, занимавшего долгое время второе место в списке самых результативных баскетболистов в истории НБА.

Прямо сейчас Леброну осталось 1402 очка до рекорда Джаббара, который был установлен в 1989 году. Нынешний сезон показал, что возрастные изменения могут влиять на скорость, выносливость, прыжок, но точно неспособны (пока, по крайней мере) изменить продуктивность в наборе очков. В свой 19-й сезон в лиге Леброн лидирует в списке снайперов и на момент написания текста уже набрал 1618 очков в 54 играх. Если Джеймс продолжит в том же духе, то уже в следующем сезоне станет номером один.

И тут мы должны задаться главным вопросом. А что будет дальше?

НБА — лига звёзд и рекордов. Здесь каждый аспект, даже такой, как величие, можно попытаться обернуть в этикетку статистики. Леброн станет первым среди самых результативных в регулярках, он уже первый по общему количеству очков, а ещё единственный в истории с 10 тысячами очков, подборов и передач.

Да, здесь снова будет вопрос об абсолютном величии Леброна. За последние 10 лет мы столько раз поднимали этот вопрос, что даже непонятно, почему о нём всё ещё стоит говорить.

Хотя, конечно, понятно. Дело в том, что погоня Джеймса за тенью Джордана продолжается. Очевидно, что взять шесть чемпионских титулов для Леброна будет проблематично. Но зато почти во всём остальном Джордан уже остался позади.

Джордан сыграл меньше матчей, но взял больше титулов, а Леброн лучший баскетболист на дистанции, игравший сразу с несколькими поколениями суперзвёзд.

Джордан реже играл в финалах, а Леброн как будто был создан для матчей на выбывание. Его серия по выходам в финальные раунды просто поражает. Однако в них Король чаще проигрывал, чем побеждал.

Принято думать, что партнёры Джордана были лучше, а команды в целом сильнее, чем коллективы Леброна. Это тоже доказывается через цифры, хотя сложно спорить с тем, что выглядит это как что-то притянутое за уши.

Понятно, многим читателям этого текста удалось запомнить ламповые трансляции с матчами «Чикаго», где Джордан был не только баскетболистом, но и символом всего мирового спорта. Но давайте попробуем посмотреть на это с другого угла и задать вопрос — а может ли кто-то подвинуть Майкла с виртуального трона лучшего игрока в истории баскетбола?.. И если да, то что для этого нужно сделать.

К примеру, Леброн не только станет лучшим снайпером, но и выиграет каким-то чудом ещё два чемпионских титула. Вот тогда точно что-то заставит людей изменить мнение? Ниже мы как раз проводим опрос и хотели бы узнать ваше мнение. Нажимайте на ваш вариант, а если его нет в списке, то пишите комментарии.