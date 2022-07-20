Бергер: в этом году «Мерседес» ни на одном Гран-при не сработал по-настоящему хорошо

Бывший пилот Формулы-1 и нынешний промоутер DTM Герхард Бергер считает, что у «Мерседеса» нет шансов на победу в Гран-при Франции.

«Я бы не стал заходить так далеко. В этом году «Мерседес» нигде не сработал по-настоящему хорошо. Может быть, у них есть улучшения, но я не думаю, что всё пойдёт настолько в этом направлении, что они вдруг начнут бороться за победы.

Поль Рикар всегда отличалась от других трасс. Она очень гладкая. Это совсем другой стиль трассы. Я не удивлюсь, если «Мерседес» будет работать там немного лучше. Но в целом это снова будет борьба между «Ред Булл» и «Феррари», — приводит слова Бергера PlanetF1.

Ранее чемпион мира 1996 года Деймон Хилл дал прогноз по поводу предстоящего Гран-при Франции.