Бергер: в этом году «Мерседес» ни на одном Гран-при не сработал по-настоящему хорошо
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Бывший пилот Формулы-1 и нынешний промоутер DTM Герхард Бергер считает, что у «Мерседеса» нет шансов на победу в Гран-при Франции.
«Я бы не стал заходить так далеко. В этом году «Мерседес» нигде не сработал по-настоящему хорошо. Может быть, у них есть улучшения, но я не думаю, что всё пойдёт настолько в этом направлении, что они вдруг начнут бороться за победы.
Поль Рикар всегда отличалась от других трасс. Она очень гладкая. Это совсем другой стиль трассы. Я не удивлюсь, если «Мерседес» будет работать там немного лучше. Но в целом это снова будет борьба между «Ред Булл» и «Феррари», — приводит слова Бергера PlanetF1.
Ранее чемпион мира 1996 года Деймон Хилл дал прогноз по поводу предстоящего Гран-при Франции.
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