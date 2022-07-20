В «Феррари» рассказали, как адаптируют машину к особенностям Гран-при Франции

Руководитель отдела разработки аэродинамических систем команды «Феррари» Диего Тонди рассказал о подготовке коллектива к Гран-при Франции.



«На трассе во Франции самые разнообразные повороты. Одни очень медленные, другие — быстрые. Это одна из тех трасс, на которых аэродинамическая прижимная сила является основным фактором, влияющим на время прохождения круга. В результате нашего моделирования оптимальной станет настройка на среднюю прижимную силу, учитывая длинную прямую. Но в нынешнем сезоне необходимо учитывать все мельчайшие детали, чтобы найти оптимальные настройки и добиться максимума от машины.



При жаре, которая ожидается в эти выходные, не так просто достичь максимальной мощности силовой установки и хорошей работы шин. Именно от работы с аэродинамикой зависит, какие будут приняты меры. Мы планируем настроить систему охлаждения на средне-высокую эффективность, используя воздуховоды тормозов для охлаждения шин. Мы бы в любом случае это сделали, учитывая характер трассы, но в жару задача станет сложнее. На этой трассе нет серьёзных торможений, так что с точки зрения возможного перегрева тормозов у нас нет опасений», — приводит слова Тонди пресс-служба команды.