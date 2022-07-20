Тото Вольф рассказал о целях «Мерседеса» на Гран-при Франции

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о целях команды на Гран-при Франции.



«Мы завоевали три подиума в первых семи гонках, а в последних четырёх — четыре. Я доволен прогрессом команды, это демонстрирует наши невероятные усилия. С каждым кругом мы всё больше понимаем слабые стороны машины, что сказывается на нашем прогрессе и результатах. В Австрии мы смогли прибавить в скорости, но были недостаточно быстры, чтобы бороться за победу. Нам нужно продолжать погоню за десятыми секунды и работать над обновлениями, в том числе и в уикенд во Франции.



«Поль Рикар» — другая трасса и другой вызов: гладкий асфальт, длинные прямые и разнообразные повороты. Наша цель – сократить отставание от лидеров и вновь постараться подняться на подиум», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба команды.