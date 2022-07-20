Тото Вольф рассказал о целях «Мерседеса» на Гран-при Франции

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о целях команды на Гран-при Франции.
«Мы завоевали три подиума в первых семи гонках, а в последних четырёх — четыре. Я доволен прогрессом команды, это демонстрирует наши невероятные усилия. С каждым кругом мы всё больше понимаем слабые стороны машины, что сказывается на нашем прогрессе и результатах. В Австрии мы смогли прибавить в скорости, но были недостаточно быстры, чтобы бороться за победу. Нам нужно продолжать погоню за десятыми секунды и работать над обновлениями, в том числе и в уикенд во Франции.
«Поль Рикар» — другая трасса и другой вызов: гладкий асфальт, длинные прямые и разнообразные повороты. Наша цель – сократить отставание от лидеров и вновь постараться подняться на подиум», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба команды.
- 20 июля 2022
-
18:55
-
18:49
-
18:01
-
17:25
-
16:39
-
16:06
-
15:05
-
13:45
-
12:45
-
12:32
-
12:30
-
12:22
-
12:20
-
11:56
-
10:57
-
09:30
-
03:06
-
00:36
-
00:32
-
00:08
- 19 июля 2022
-
23:32
-
23:02
-
21:57
-
21:39
-
20:28
-
19:54
-
19:42
-
19:11
-
19:09
-
18:22
-
17:38
-
16:53
-
15:40
-
14:56
-
13:52