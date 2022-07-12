5 невероятных камбэков в борьбе за титул Формулы-1. Включая чудо от Райкконена

На Гран-при Австрии Шарль Леклер наконец прервал череду неудач и слегка сократил отставание от Макса Ферстаппена в общем зачёте Формулы-1. Однако разрыв всё ещё внушителен: 38 очков. Положение дел в чемпионате и проблемы с надёжностью алых болидов явно не внушает надежд поклонникам «Феррари». Впрочем, многочисленным поклонникам «Скурдерии» отчаиваться рано: история Ф-1 помнит несколько камбэков в чемпионских сражениях, самые яркие из которых мы прямо сейчас вспомним.

Джон Сёртис. Сезон-1964. За пять этапов до конца сезона уступал лидеру чемпионата 20 очков (54)*

*В скобках указано количество баллов в пересчёте на современную систему подсчёта очков

К началу сезона-1964 «Феррари» подходила с не самым приятным бэкграундом – всего лишь одна победа за последние два сезона. Новый чемпионат также поначалу складывался далеко не в пользу «Скудерии». Со старта сезона в погоню за титулом рванули представители «Лотуса» и «БРМ» – Джим Кларк и Грэм Хилл соответственно. Что касается «Феррари», то лидер команды Джон Сёртис в первой половине сезона вообще не виделся реальным претендентом на титул. На экваторе чемпионата Сёртис находился за пределами первой пятёрки личного зачёта, а лидеру чемпионата Кларку он уступал 20 очков.

Чудесное преображение «Скудерия» вместе со своим пилотом пережила во второй половине сезона. После побед в Германии и Италии Сёртис стал полноценным участником чемпионского сражения. В предпоследней гонке Джон финишировал вторым, что позволило ему опередить в турнирной таблице Джима Кларка. Впрочем, главным фаворитом в преддверии финального Гран-при Мексики считался вовсе не Сёртис, а другой британский джентльмен – Грэм Хилл.

А вот начало гоночного уикенда в Мехико складывалось явно в пользу тёмной лошадки из «Лотуса»: Кларк забрал поул, в то время как Сёртис квалифицировался лишь четвёртым, а Хилл – шестым. Непосредственно в самой гонке каждый из трёх претендентов на титул успел побывать в статусе виртуального чемпиона. Сначала венок победителя мысленно примеряли на Кларка, который уверенно лидировал, пока его конкуренты пробирались из середины пелотона. Затем уже промежуточным чемпионом стал выбравшийся на третье место Хилл. Но ближе к середине гонки шансы Грэма на второй титул перечеркнул второй пилот «Феррари» Лоренцо Бандини: совершив рискованный обгон, итальянец попросту вынес Хилла, после чего чемпион 1962 года выпал из очковой зоны.

Затем виртуальную корону снова примерил Джим Кларк. Всё шло к чемпионству шотландца, но за два круга до финиша повреждённый маслопровод заставил остановиться его «Лотус». Так Сёртис поднялся на третью позицию: чтобы стать чемпионом, нужно было финишировать как минимум вторым. Благо для «Феррари», впереди Сёртиса шёл Бандини, который по приказу команды спокойно пропустил напарника. Так спустя три года «Скудерия» снова отпраздновала успех в личном зачёте.

Нельсон Пике. Сезон-1981. За шесть этапов до конца сезона уступал лидеру чемпионата 17 очков (51)

В 1981 году Карлос Ройтеманн был максимально близок к завоеванию титула в Ф-1. В начале сезона он наплевал на командную тактику, бросил вызов действующему чемпиону Джонсу и выдал блестящую серию из пяти подиумов подряд. По итогам первой трети чемпионата Карлос уверено возглавлял личный зачёт, опережая Нельсона Пике на внушительные 12 очков. Во второй трети чемпионата бразильский пилот только усугубил своё и без того незавидное положение: один финиш за пять гонок. Ройтеманн на этом отрезке также не особо блистал, но какие-то очки набрать смог, что позволило ему увеличить отрыв от Пике до 17 очков. Впереди оставалось шесть заключительных этапов сезона.

В финальных гонках чемпионата Нельсону удалось переломить игру: бразилец стал куда реже ошибаться и, что самое главное, перестал коллекционировать аварии, которые стали причиной трёх его сходов. После победы на «Хоккенхаймринге» Пике вернулся в чемпионское сражение. В двух последующих гонках он также финиширует в топ-3, что позволит ему сравняться по очкам с Карлосом Ройтеманном. Судьба титула должна была решиться в трёх заключительных гонках сезона.

Что интересно, в решающий момент чемпионата ни один из претендентов на титул не показал чего-то сверхвыдающегося. Ройтеманн приехал на подиум в Монце, но за оставшиеся две гонки набрал ровно ноль очков. Что касается Пике, то он за те же три Гран-при вообще ни разу не финишировал в топ-3, но зато набрал пять очков, которые и позволили ему отпраздновать свой первый титул в Формуле-1.

Нельсон Пике. Сезон-1983. За три этапа до конца сезона уступал лидеру чемпионата 14 очков (37)

Пике – настоящий мастер чемпионских камбэков. На сей раз в роли главного соперника бразильца выступил молодой Ален Прост. В первой половине чемпионата бразилец и француз шли максимально плотно в личном зачёте, но как только сезон перевалил за экватор, представитель «Рено» начал потихоньку отрываться от своего главного преследователя. Всего за четыре этапа Ален увеличил отрыв от бразильца до 14 очков.

Нельсон Пике на пути ко второму титулу Фото: Mike Powell/Getty Images

Следующая гонка, проходящая в Зандворте, ознаменовалась ожесточённым сражением за победу между Простом и Пике. Дуэль двух лидеров сезона завершилась столкновением и, как следствие, обоюдным сходом. После той гонки Нельсон вообще скатился на третью строчку личного зачёта, пропустив вперёд победителя Гран-при Нидерландов Рене Арну.

В преддверии трёх последних гонок сезона Пике уступал Просту всё те же 14 очков. Всё шло к дебютному титулу французского пилота и команды «Рено», как вдруг в чемпионское сражение вмешались механические проблемы: Ален дважды сходил с дистанции из-за вышедшего из строя мотора. Что касается Пике, то бразилец финальный отрезок сезона провёл максимально продуктивно – две победы и один финиш на третьем месте. По итогам чемпионата перевес Нельсона составил всего два очка.

Кими Райкконен. Сезон-2007. За четыре этапа до конца сезона уступал лидеру чемпионата 18 очков (40), за 2 — 17 (37)

В 2007-м Райкконен блестяще дебютировал за «Феррари», одержав победу в Австралии. Далее Кими дважды подряд поднимется на третью ступень пьедестала почёта и по итогам первых трёх гонок наберёт столько же очков, сколько и Алонсо с Хэмилтоном. Ну, а затем Айсмен переживёт очень непростой отрезок: ни одного финиша в топ-3 в последующих четырёх гонках. После седьмого этапа сезона Райкконен уступал Хэмилтону целых 26 очков! В тот момент даже Фелипе Масса виделся более реальным претендентом на титул, нежели Кими.

Затем, правда, финский пилот вернулся в игру, одержав две победы подряд на «Сильверстоуне» и «Маньи-Кур». Впрочем, от Хэмилтона и Алонсо в личном зачёте Кими по-прежнему отделяло двузначное значение. А после того, как «Скудерия» позволила победить Фелипе Массе в Турции (Райкконен шёл прямиком за напарником), могло и вправду показаться, что в команде уже начинают отдавать предпочтение бразильцу.

Кими Райкконен празднует чемпионство Фото: Mark Thompson/Getty Images

За четыре этапа до конца сезона Райкконен уступал лидирующему Хэмилтону увесистых 18 баллов. Кими был близок к выходу из чемпионской гонки, как вдруг выдал один из самых красочных камбэков в истории автоспорта. В то время пока Алонсо и Хэмилтон допускали необязательные ошибки в решающий момент сезона, Кими хладнокровно штамповал победы (три выигрыша за четыре гонки), которые принесли ему заветный титул.

Себастьян Феттель. Сезон-2012. За семь этапов до конца сезона уступал лидеру чемпионата 39 очков

Если в 2011-м Феттель без особых проблем оформил второе чемпионство, то вот первенство 2012 года было ещё безумнее хаотичного сезона-2010. Новый чемпионат Себастьян начал относительно неплохо – 2-е место в Австралии и победа в Бахрейне. После четвёртого этапа немец даже возглавил личный зачёт, а вот далее с пилотом «Ред Булл» начинается твориться что-то странное.

Вплоть до 14-го этапа сезона в активе Феттеля находилась всего лишь одна победа. И ладно бы он стабильно штамповал подиумы, так нет: за этот отрезок он четырежды финишировал в топ-3. За семь гонок до конца сезона он уступал лидеру чемпионата Алонсо целых 39 очков.

А затем Феттель совершил ещё один мощный камбэк – мощнее того, что был два года назад. Сначала он выдал серию из четырёх побед подряд, затем провёл героический Гран-при в Абу-Даби, финишировав на третьем месте после старта пит-лейна, и довершил свой путь к титулу нервной гонкой в Бразилии, по ходу которой ему также пришлось прорываться наверх из глубин пелотона. На финише сезона Себастьян опередил Фернандо всего лишь на три очка.