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Перес: я сражаюсь в чемпионате и не могу больше позволить себе сходить с дистанции

Перес: я сражаюсь в чемпионате и не могу больше позволить себе сходить с дистанции
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Франции.

«После тяжёлого уикенда в Австрии здорово вернуться на трассу и попытаться всё исправить. Я продолжаю бороться в чемпионате и больше не могу позволить себе сходить с дистанции. В прошлом году во Франции я завоевал свой второй подиум с командой – и с нетерпением жду возможности это повторить.

«Поль Рикар» — сложная трасса, здешние повороты можно проходить по разным траекториям, так что иногда нелегко понять, какую и где использовать. Ещё один важный фактор — жаркая погода. Нас ожидает сложный Гран-при, стоит понять, какой именно будет деградация шин из-за жары», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт команды.

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