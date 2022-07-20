Перес: я сражаюсь в чемпионате и не могу больше позволить себе сходить с дистанции

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Франции.



«После тяжёлого уикенда в Австрии здорово вернуться на трассу и попытаться всё исправить. Я продолжаю бороться в чемпионате и больше не могу позволить себе сходить с дистанции. В прошлом году во Франции я завоевал свой второй подиум с командой – и с нетерпением жду возможности это повторить.



«Поль Рикар» — сложная трасса, здешние повороты можно проходить по разным траекториям, так что иногда нелегко понять, какую и где использовать. Ещё один важный фактор — жаркая погода. Нас ожидает сложный Гран-при, стоит понять, какой именно будет деградация шин из-за жары», — приводит слова Серхио Переса официальный сайт команды.