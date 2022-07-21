Расселл: не ожидал, что у Вольфа настолько глубокие технические познания
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от работы с руководителем команды Тото Вольфом.
Напомним, Джордж Расселл присоединился к «Мерседесу» перед началом сезона-2022. Ранее британский гонщик выступал за «Уильямс».
«Было интересно наблюдать за тем, как Вольф вовлечён в техническую сферу. Я не ожидал, что у него настолько глубокие познания о техническом аспекте. Он полностью погружается в эту сферу, участвует в собраниях и всегда старается подтолкнуть нас всех вперёд. В душе он настоящий гонщик. Думаю, важно, что лидер не просто вдохновляет, но ещё и разбирается в технических вопросах, может рационально смотреть на вещи и задаёт правильные вопросы», — цитирует Расселла Racingnews365.
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