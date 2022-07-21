Ферстаппен: не хотел бы к 2028 году гоняться только по городским трассам

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен призвал Формулу-1 не исключать культовые трассы из календаря чемпионата.
«Во-первых, «Спа» — моя любимая трасса. Это отличный автодром, на котором интересно выступать. Да, конечно, на эту трассу чуть сложнее добираться, чем на другие из-за пробок и прочего. Но это действительно культовая трасса. Мне бы не хотелось к 2028 году гоняться только по городским трассам только ради вовлечённости болельщиков или чего-то такого. Потому что культовые трассы обязаны быть в календаре чемпионата.
Конечно, все стремятся зарабатывать деньги, но у всего должны быть разумные пределы. Очень важно сохранить эти классные автодромы, а не выступать лишь на городских треках, которые в любом случае мало подходят современным болидам Формулы-1», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
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