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Леклер: не собираюсь больше терять очки

Леклер: не собираюсь больше терять очки
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Франции и напомнил, что не отказывается от задачи выиграть чемпионский титул в этом году.

«В прошлой гонке удалось одержать очень важную победу на фоне нескольких неудач. Посмотрим, что будет во Франции. В последние годы тут нам не везло. Очень важным фактором станет работа с шинами. В свободных заездах мы сосредоточимся на этом аспекте, так как нужно быть полностью готовыми к гонке.

Моя текущая цель не изменилась — я хочу выиграть титул и не собираюсь больше терять очки. Мы уже потеряли немало и 38 очков — достаточно серьёзное отставание. Однако это не означает, что шансов на чемпионство нет. Просто нужно отлично провести оставшуюся часть сезона и тогда мы сможем сократить отставание до минимума», — приводит слова Леклера Racingnews365.

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