Сайнс — о новом двигателе на ГП Франции: окончательное решение ещё не принято

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал возможную замену двигателя на его болиде перед Гран-при Франции.



Испанский гонщик был вынужден сойти с дистанции в Австрии. Причиной стало возгорание болида и Карлосу пришлось выпрыгивать из машины на ходу. В случае установки нового мотора Сайнс получит штраф и потеряет позиции на стартовой решётке.



В «Феррари» также обращали внимание на фактор погоды. Гонка пройдёт в сильную жару, что может повысить нагрузку на двигатели. Сайнс мог бы избежать штрафа, если бы использовал старые детали, но сообщается, что они сильно изношены.



«Мы ещё не приняли окончательного решения. При этом действительно есть шанс, что на моей машине будет установлен новый двигатель и это подразумевает получение штрафа. Однако, повторюсь, решение ещё не принято», — цитирует гонщика Autosport.

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