Представлен список обновлений, которые команды Формулы-1 подготовили к Гран-при Франции

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила список новинок, которые команды Формулы-1 подготовили к предстоящему Гран-при Франции. Этап в Ле-Кастелле состоится с 22 по 24 июля.



Больше всего обновлений подготовили в «Макларене». В список британской команды вошли сайдподы, кожух двигателя, днище, жабры охлаждения, диффузор, торцевые пластины заднего крыла и воздуховоды задних тормозов. В «Альфа Туари» обновления затронули днище, диффузор и кожух двигателя. Обновления днища также произвели «Мерседес», «Ред Булл», «Феррари», «Альпин», «Астон Мартин» и «Уильямс». В список новинок «Мерседеса» также вошли воздуховоды передних тормозов.



Напомним, первая тренировка Гран-при Франции состоится сегодня, 22 июля. Её начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию:



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Франции Формулы-1.