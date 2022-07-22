Представлен список обновлений, которые команды Формулы-1 подготовили к Гран-при Франции

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила список новинок, которые команды Формулы-1 подготовили к предстоящему Гран-при Франции. Этап в Ле-Кастелле состоится с 22 по 24 июля.
Больше всего обновлений подготовили в «Макларене». В список британской команды вошли сайдподы, кожух двигателя, днище, жабры охлаждения, диффузор, торцевые пластины заднего крыла и воздуховоды задних тормозов. В «Альфа Туари» обновления затронули днище, диффузор и кожух двигателя. Обновления днища также произвели «Мерседес», «Ред Булл», «Феррари», «Альпин», «Астон Мартин» и «Уильямс». В список новинок «Мерседеса» также вошли воздуховоды передних тормозов.
Напомним, первая тренировка Гран-при Франции состоится сегодня, 22 июля. Её начало запланировано на 15:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию:
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Франции Формулы-1.
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