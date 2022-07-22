Вольф: «Мерседесу» не хватает скорости, мы не там, где хотелось бы быть
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о первой тренировке Гран-при Франции.
«Мы сейчас не там, где хотелось бы. Команда перепробовала множество деталей, но в тренировке скорости попросту не хватало. Мы модифицировали днище и его края, есть некоторые обновления. Уикенд только начался, но выступление в первой тренировке оставило желать лучшего. Мы не смогли извлечь достаточно скорости из машины. Посмотрим, что у нас получится в дальнейшем», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.
По итогам сессии Джордж Расселл стал четвёртым, а Ник де Врис показал девятый результат. Льюис Хэмилтон тренировку пропустил согласно правилу о необходимости один раз за сезон уступить кокпит молодому гонщику, которым и стал де Врис.
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