Хэмилтон: где машине чего-то не хватает? Да везде. В каждом повороте

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Франции.
«У нас впереди много работы. Машина не выглядит здесь захватывающе. Мы не знаем почему. Но, уверен… Надеюсь, за ночь мы сделаем какой-то шаг вперёд.
Где машине чего-то не хватает? Да везде. В каждом повороте. Нам нужно серьёзно погрузиться в данные. Но было ощущение, что просто не хватает прижимной силы, а в остальном всё нормально.
Мы сегодня четвёртый и пятый, обычно в этой области и боремся. Но это не значит, что мы не можем попасть на подиум. Однако мы просто не так быстры, как лидеры, и отстаём чуть больше, чем в прошлой гонке.
Тут очень жарко, температура асфальта доходит до 55 градусов — будет трудно. Удивлюсь, если у кого-то сработает стратегия с одним пит-стопом, хотя могу ошибаться», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
- 22 июля 2022
-
20:58
-
20:56
-
20:35
-
19:04
-
18:51
-
18:00
-
16:54
-
16:32
-
16:26
-
16:07
-
16:01
-
15:58
-
15:29
-
15:24
-
15:01
-
14:35
-
13:52
-
13:32
-
13:18
-
12:48
-
12:00
-
11:58
-
11:24
-
11:13
-
10:43
-
10:07
-
10:05
-
09:55
-
00:50
-
00:04
- 21 июля 2022
-
22:55
-
21:49
-
20:49
-
19:37
-
18:54