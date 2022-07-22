Хэмилтон: где машине чего-то не хватает? Да везде. В каждом повороте

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Франции.



«У нас впереди много работы. Машина не выглядит здесь захватывающе. Мы не знаем почему. Но, уверен… Надеюсь, за ночь мы сделаем какой-то шаг вперёд.



Где машине чего-то не хватает? Да везде. В каждом повороте. Нам нужно серьёзно погрузиться в данные. Но было ощущение, что просто не хватает прижимной силы, а в остальном всё нормально.



Мы сегодня четвёртый и пятый, обычно в этой области и боремся. Но это не значит, что мы не можем попасть на подиум. Однако мы просто не так быстры, как лидеры, и отстаём чуть больше, чем в прошлой гонке.



Тут очень жарко, температура асфальта доходит до 55 градусов — будет трудно. Удивлюсь, если у кого-то сработает стратегия с одним пит-стопом, хотя могу ошибаться», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.