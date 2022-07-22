Ферстаппен рассказал о проблемах во второй тренировке Гран-при Франции

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Франции.



«Думаю, вторая практика получилась для нас чуть сложнее первой, так как у нас не было баланса, на который мы надеялись. Мы также пробовали разные вещи с машиной. Мы всё изучим вечером и, конечно, постараемся стать завтра быстрее.



Думаю, наши длинные серии лучше, но шины становятся очень горячими, так что трудно судить, где именно ты находишься. В целом шинам на этой трассе нелегко. Думаю, нам нужно ещё несколько кругов, чтобы делать более точные выводы по длинным сериям», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба его команды.



По итогам второй тренировки Макс Ферстаппен показал третий результат.