Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен рассказал о проблемах во второй тренировке Гран-при Франции

Ферстаппен рассказал о проблемах во второй тренировке Гран-при Франции
Комментарии

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Франции.

«Думаю, вторая практика получилась для нас чуть сложнее первой, так как у нас не было баланса, на который мы надеялись. Мы также пробовали разные вещи с машиной. Мы всё изучим вечером и, конечно, постараемся стать завтра быстрее.

Думаю, наши длинные серии лучше, но шины становятся очень горячими, так что трудно судить, где именно ты находишься. В целом шинам на этой трассе нелегко. Думаю, нам нужно ещё несколько кругов, чтобы делать более точные выводы по длинным сериям», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба его команды.

По итогам второй тренировки Макс Ферстаппен показал третий результат.

Спонсоры-проходимцы из Формулы-1 кинули ещё две команды. Следующие жертвы очевидны Спонсоры-проходимцы из Формулы-1 кинули ещё две команды. Следующие жертвы очевидны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022