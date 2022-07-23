Хорнер объяснил отставание «Ред Булл» от «Феррари» в пятничных тренировках во Франции

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил отставание австрийской команды в пятничных тренировках от «Феррари».



«Мы выглядим конкурентоспособными на «медиуме» и «софте», на длинных дистанциях всё тоже смотрится неплохо. Продолжительность нашей длинной серии составила всего пять кругов, но мы собрали огромное количество информации для анализа.



На этой трассе гонщики больше жаловались на поведение передней части машины на последнем секторе. Я думаю, что мы неплохо справились с первым и вторым секторами, но над третьим нужно ещё поработать, что мы и будем делать сегодня вечером.



Думаю, что на длинных сериях мы достаточно близки. В первых 11 гонках борьба была плотной, так что у меня нет оснований думать, что здесь будет иначе. Здесь квалификация не несёт такой ценности, как на других трассах, так что важно просто оказаться на первых двух рядах на старте», — приводит слова Хорнера RacingNews365.