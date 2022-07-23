Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер объяснил отставание «Ред Булл» от «Феррари» в пятничных тренировках во Франции

Хорнер объяснил отставание «Ред Булл» от «Феррари» в пятничных тренировках во Франции
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил отставание австрийской команды в пятничных тренировках от «Феррари».

«Мы выглядим конкурентоспособными на «медиуме» и «софте», на длинных дистанциях всё тоже смотрится неплохо. Продолжительность нашей длинной серии составила всего пять кругов, но мы собрали огромное количество информации для анализа.

На этой трассе гонщики больше жаловались на поведение передней части машины на последнем секторе. Я думаю, что мы неплохо справились с первым и вторым секторами, но над третьим нужно ещё поработать, что мы и будем делать сегодня вечером.

Думаю, что на длинных сериях мы достаточно близки. В первых 11 гонках борьба была плотной, так что у меня нет оснований думать, что здесь будет иначе. Здесь квалификация не несёт такой ценности, как на других трассах, так что важно просто оказаться на первых двух рядах на старте», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

Спонсоры-проходимцы из Формулы-1 кинули ещё две команды. Следующие жертвы очевидны Спонсоры-проходимцы из Формулы-1 кинули ещё две команды. Следующие жертвы очевидны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022