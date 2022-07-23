Норрис рассказал, почему порадовался дельфинированию у машины «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что проявление эффекта дельфинирования в пятничных тренировках Гран-при Франции может быть хорошим знаком.



«У нас несколько раз такое уже случалось. В Сильверстоуне мы тоже столкнулись с дельфинированием. Это не стало для нас неожиданностью. Надеюсь, что это хороший знак: мы можем улучшать машину, и это приводит к таким последствиям. Если исключить «Ред Булл», то у «Феррари» и «Мерседеса» сильно проявлялся эффект дельфинирования, и они быстрее нас. Может быть, «Ред Булл» удалось справиться с этим своими силами.



Мы улучшаем машину и порой сталкиваемся с этим явлением. Это не всегда плохо. Иногда это говорит, что мы верно развиваем машину. Попробуем разобраться, что происходит, и, надеюсь, подтвердим, что это хороший признак, а не плохой», — приводит слова Норриса RaceFans.