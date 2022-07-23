В «Макларене» поддержали планы ФИА по изменению правил Ф-1 и объяснили свою позицию

Глава «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что его команда поддерживает планы ФИА по изменению технического регламента на 2023 год для борьбы с дельфинированием. Против планов ФИА выступает минимум шесть команд Формулы-1.



«Мы довольны решением ФИА и тому, что они взяли на себя инициативу в этом вопросе. Когда всё это началось с появления технической директивы, то ФИА явно дала понять, что она основана на безопасности. Поэтому, я считаю, очень важно продолжать этот процесс и не отходить в сторону. Так что мы довольны.



Мы — независимая команда, у нас собственные взгляды, мы сами сражаемся за то, что считаем верным. Мы поддерживаем лидерство в этом вопросе со стороны ФИА. Обсуждения продолжаются, что тоже нормально. Но в конечном счёте, полагаю, уже скоро у нас будет ясность, после чего можно будет двигаться вперёд», — приводит слова Зайдля RaceFans.

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