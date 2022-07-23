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Перес: чувствую себя не очень комфортно в машине

Перес: чувствую себя не очень комфортно в машине
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес объяснил трудности, с которыми столкнулся во время первых двух тренировок на Гран-при Франции.

«На данный момент мне не очень комфортно в машине. Думаю, нам нужно будет проделать немало работы и добиться взаимопонимания, чтобы показать лучшие результаты в квалификации и в гонке. Задержки в боксе? На самом деле ничего серьёзного. Была небольшая проблема с одним из стабилизаторов. Надеюсь, мы сможем собраться и вступить в борьбу в следующих заездах», — приводит слова Переса Racingnews365.

В первой практике у Серхио Переса было шестое время, во второй — десятое. Лучшее время в обоих случаях демонстрировали пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс соответственно.

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