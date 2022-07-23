Леклер: будет тяжёлая гонка и для пилотов, и для болидов

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги свободных заездов перед Гран-при Франции. На первой практике Леклер показал лучшее время, во втором заезде уступил только Карлосу Сайнсу.
«Пятница прошла хорошо, хотя нам всё ещё нужно поработать с машиной. Сложно определить расстановку сил, потому что мы и «Ред Булл» работаем по разным программам. Если говорить о нас, то всё в порядке, темп есть.
Здесь жарко. Думаю, не только мне, но и машине. Нужно добиться максимальной надёжности. Гонка получится тяжёлой и для пилотов, и для болидов, но я уверен, что всё пройдёт хорошо.
Как мне показалось, Макс был очень быстр на длинных дистанциях, но я не могу сказать, сколько у них было топлива в баках. Посмотрим, что будет в третьей практике и квалификации. Если получится провести хороший уикенд, то будем бороться за победу, машина у нас достаточно быстрая», — цитирует Леклера Sky Sports.
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